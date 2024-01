Davos | esperti riuniti per la ‘malattia X’ | allarme per il virus che non esiste

Secondo gli, il crollo dell'economia tedesca nel 2023 non è un fenomeno a breve termine, ma ...al Dialogo sulla diplomazia del Forum economico mondiale (WEF) sui Balcani occidentali a, in ...... ma da metà novembre il numero di container è diminuito del 70%, dicono glimarittimi. ... Mohammed bin Abdulrahmane Al - Thani, durante il Forum economico mondiale di. Le compagnie di ...Dopo il Covid, un nuovo virus sta facendo preoccupare gli esperti. A dare l'allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che questa settimana si riunirà a Davos, in Svizzera, proprio per elaborare ...Ora la malattia X sembra interessare i vari esperti riuniti a Davos perché nell'agenda del Wef dovrebbe esserci un incontro, coordinato dal direttore generale dell'Oms, proprio dedicato a come ...