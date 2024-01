Davos | esperti riuniti per la ‘malattia X’ | allarme per il virus che non esiste

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pubblicato il 17 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La misteriosa 'malattia X' entra nell'agenda del Word Economic Forum di. Già nel 2018, prima dell'emergenza Covid, l'Organizzazione mondiale della sanità aveva ipotizzato l'arrivo di una pandemia causata da una patologia ancora sconosciuta, chiamata genericamente 'Disease X' ovvero malattia X. Una patologia che non, ma il cui studio potrebbe facilitare la prevenzione in modo da preparare azioni flessibili e trasversali per arginare la diffusione di malattie tra cui appunto anche un ipotetico morbo a oggi ancora sconosciuto. Ora la malattia X sembra interessare i variperché nell'agenda del Wef dovrebbe esserci un incontro, coordinato dal direttore generale dell'Oms, proprio dedicato a come affrontare una nuova pandemia ...

Ora la malattia X interessa i variriuniti aperché nell'agenda del Wef c'è un incontro, coordinato dal direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, proprio dedicato a come ...Secondo gli, il crollo dell'economia tedesca nel 2023 non è un fenomeno a breve termine, ma ...al Dialogo sulla diplomazia del Forum economico mondiale (WEF) sui Balcani occidentali a, in ...Dopo il Covid, un nuovo virus sta facendo preoccupare gli esperti. A dare l'allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che questa settimana si riunirà a Davos, in Svizzera, proprio per elaborare ...Ora la malattia X sembra interessare i vari esperti riuniti a Davos perché nell'agenda del Wef dovrebbe esserci un incontro, coordinato dal direttore generale dell'Oms, proprio dedicato a come ...