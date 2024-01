Daredevil | Vincent D' Onofrio | Marvel ha reso canoniche serie Netflix dopo il dietrofront su Born Again

Negli uffici Marvel si parla di: Born Again in questi termini, per farla breve ". Le dichiarazioni diD'Onofrio offrono maggior chiarezza sulla situazione della serie, e spiegano ...Echo:D'Onofrio ci anticipa l'incontro tra Kingpin ein Born Again Il paradigma di She - Hulk Al netto del potenziale effettivo di un prodotto che avrebbe dovuto e potuto godere di ...Il dietrofront produttivo sulla serie ha reso obbligatorio per i Marvel Studios appoggiarsi alle serie Netflix con il personaggio.The Netflix MCU shows are now canon, and that may be thanks to the way Daredevil: Born Again self-destructed before being reworked.