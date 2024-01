“Danni permanenti | così viene giù tutto” Il sisma Scott devasta il Circo Massimo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il concerto del rapper Travisalavrebbe prodotto la «deformazione permanente» alla struttura della Torre della Moletta. Lo avrebbe certificato l'Ingv a seguito dei rilievi compiuti. Come detto ad avere la peggio sarebbe la costruzione medioevale, a pianta quadrata, in origine di proprietà della famiglia dei Frangipane. E che secondo la tradizione avrebbe ospitato nel 1223 San Francesco d'Assisi durante il suo ultimo soggiorno romano. Secondo le informazioni che abbiamo l'Ingv avrebbe comunicato al sovrintendente ai beni culturali di Roma Claudio Parisi Presicce della deformazione permanente alla struttura medioevale. Il sovrintendente di tutta risposta avrebbe chiesto di sospendere i rilievi. Abbiamo sentito Presicce che però ha smentito questa ricostruzione dicendo che a lui «non è arrivata nessuna comunicazione ...

(Adnkronos) – "Lo specialista in otorinolaringoiatria o in audiologia e foniatria è cruciale quando si parla di sordità, sintomo di una malattia ... (forzearmatenews)

Cuda (Sioechcf), 'per prevenzione sordità specialista orecchio cruciale, fondamentale intervenire con tempestività' “Lo specialista in ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “Lo specialista in otorinolaringoiatria o in audiologia e foniatria è cruciale quando si parla di sordità, sintomo di una malattia ... (giornaledellumbria)

Martedì 19 marzo, al Teatro Nuovo, e mercoledì 20 marzo, al Teatro Pasolini, saranno presentati lo studio di Come Sopravvivere in Caso didi e con Francesca Santamaria, giovane ...... manca tuttora una cultura scientifica e manageriale in tema di progetto e gestione di queste infrastrutture,o temporanee, capaci di ridurre fino ai tre quarti deialluvionali. ...Una riforma attesa da 18 anni per mettere ordine nel settore dei risarcimenti danni non patrimoniali derivanti da lesioni gravi da circolazione stradale.Giustizia (Italia) Dopo quasi quindici anni e al termine del quinto processo complessivo, la Cassazione ha disposto un terzo processo di appello a Firenze, limitatamente al ricalcolo delle pene in bas ...