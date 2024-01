Daniele De Rossi porterà la croce per amore della Roma | la speranza di non bruciare un altro totem e la scelta paracula di Friedkin

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La storia è appena iniziata eppure tutti già si domandano come andrà a finire. Perché il ritorno diDeallaè un avvenimento enorme ed enormemente rischioso. Per i tifosi, per la società, per il nuovo allenatore. Negli ultimi quattro decenni nessunclub è stato altrettanto attento a fagocitare ogni sua leggenda. È successo con Falcao. È successo con Giannini. È successo con Völler. È successo con Bruno Conti. È successo con Francesco Totti. E ora che gli spettri del ridimensionamento hanno iniziato a danzare fra i corridoi di Trigoria, laha deciso di ripartire da uno dei suoi figli prediletti. In un momento dove era richiesta la massima razionalità, dove l’abbattimento di unchiamato Mourinho avrebbe impiombato qualsiasi sostituto, la società ha ...

Da ieri Josè Mourinho non è più l'allenatore della Roma: al suo posto arrivaDe. È la sintesi di una giornata che resterà impressa nella storia recente della società giallorossa, che ha deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico portoghese. Una decisione ..."Non sapevo bene come esultare, Ho alzato la maglia dove ho tatuata la frase della fascia di capitano diDe, il suo arrivo mi ha messo in difficoltà. Ero però stanco e non ho avuto la ...Secondo Tuttosport, è duello Napoli-Roma per giugno per Antonio Conte. Entrambi i club, infatti, vorrebbero l'ex allenatore di Inter e Juventus, tra le altre: "L'esonero di José Mourinho ha cambiato i ...