D’Amico | “Terracciano? Il Milan un sogno! Ma non è un punto d’arrivo”

... dove lo scorso anno a detta di un mioleccese fu ...per un discreto giocatore che starà pure via un mesetto per la coppa'... fuori Calabria e Jimenez e dentro Simic e, riporta Theo ...... per Stefano Pioli ecco Filippodal Verona. L'esterno ... Il suo agente, Andrea, ha parlato di lui dopo esser stato ...