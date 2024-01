Dalla Bergamasca al Messina | Fumagalli padre e figlio compagni di squadra in Serie C

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)insieme nella stessa. Domenica (14 gennaio) è stato un giorno davvero speciale per Ermanno e Jacopo, rispettivamente portiere e centrocampista dell’ACR, inC. Il primo, 41 anni, è un veterano della categoria estagione passata difende i pali dei siculi, di cui è titolare indiscusso; il secondo, classe 2005, gioca nella Primavera, l’Under 19, ma contro la Casertana nel match della 21ª giornata si è seduto in panchina con la prima. Quella di papà. “È la cosa più bella che unpossa ottenere dal calcio”, sono state le parole di un commosso Ermannoal termine del match al Tg1. Il classe 1982 è nato e cresciuto a Treviglio e ha mosso i suoi primi ...

