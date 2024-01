Dal Parlamento Ue ok definitivo alla Direttiva contro greenwashing e informazioni ingannevoli

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Laapprovata a Strasburgo deve ora ricevere l'approvazione definitiva del Consiglio per essere poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per ...

' rifiuta ndo categoricamente la richiesta di comparire in Parlamento per discutere degli sviluppi politici legati all'inchiesta sulle commesse ... (247.libero)

Aumentano le segnalazioni dei rischi alla sicurezza per il personale e i parlamentari di Westminster che preferiscono lavorare in remoto o in forma ... (ilgiornale)

Questa è una grande vittoria per tutti noi!' Pubblicità più chiara e attendibile Le nuove regole approvateUe mirano a rendere l'etichettatura dei prodotti più chiara e affidabile, ...Emendamenti intervenuti in- denunciati da molti come ad personam di berlusconiana ... perché il testo della legge, così modificato, è stato rinnegato anchesuo relatore che non ha ...