Dal dopoguerra sulla Vespa fino ai nostri giorni | la storia della gonna a ruota

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Life&People.it Audrey Hepburn sfreccia per i vicoli di Roma a bordo di unainsieme a Gregory Peck. È un’immagine, ormai immortale,del cinema anni ’50. Ma è anche una scena che, in un solo fotogramma, incornicia due icone nate tra il 1946 e il ’47. Quel decennio, infatti, da un lato vede il lancioPiaggio, brevettata proprio nel 1946, dall’altro, è protagonista di una rivoluzione nel mondomoda femminile. L’anno dopo l’invenzione dello scooter made in Italy, Dior presenta lache la Hepburn sfoggerà in quella corsa sfrenata in moto che ha reso celebre il film “Vacanze Romane” nel 1953. A dirla tutta, però, non è da attribuirsi alla maison francese la paternità di questo iconico capo, che pare sia ...

...i cortei hanno bloccato le strade chiedendo di riportare a casa gli ostaggi nelle mani di Hamas...vincere le Forze di Difesa israeliane se non hanno idea di quale sia il piano per il". "...... è stata un'occasione per riflettere su cosa significhi oggi la parola potere, chi rappresenti il "deep state" in Italia, come sia cambiata la sua gestionead oggi. In particolare il ...Quest’anno le mostre di Milano sono una cinquantina. Due percorsi dedicata al pittore cubista e un omaggio a Mike Bongiorno in occasione del ...Non solo cocktail da combattimento a misura di movida, zanzare d'estate e nebbia d'inverno. Sul Naviglio Grande (da non confondere col Naviglio Pavese, anche detto NaPa) si può pescare bene nel fitto ...