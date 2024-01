Dal dopoguerra su una vespa ai nostri giorni | la storia della gonna a ruota

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Life&People.it Audrey Hepburn sfreccia per i vicoli di Roma a bordo di unainsieme a Gregory Peck. È un’immagine, ormai immortale,del Cinema degli anni ’50. Ma è anche una scena che, in un solo fotogramma, incornicia due icone nate tra il ‘46 e il ’47. Quel decennio, infatti, da un lato vede il lancioPiaggio, brevettata proprio nel 1946, dall’altro, è protagonista di una rivoluzione nel mondomoda femminile. L’anno dopo l’invenzione dello scooter made in Italy più famoso, Dior presenta lache la Hepburn sfoggerà in quella corsa sfrenata in moto che ha reso celebre il film “Vacanze Romane” nel ’53. A dirla tutta, però, non è da attribuirsi alla ...