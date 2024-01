Dakar | moto | lo statunitense Brabec vince la decima tappa

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilciclista americano Ricky(Honda), leader della classifica generale, ha vinto la prova speciale delladella- 2024 ad Al' - Ula, in Arabia Saudita. Come già ieri nella ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:33 moto – Brabec è arriva to al traguardo per primo . Lo statunitense ha segnato il crono di 44:45:28, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:34 QUAD – Andujar è arriva to al traguardo per primo , registrando un tempo di 4:49:23. Secondo posto per ... ()

L'undicesima tappa di domani rappresenta la parte più importante della seconda settimana dellae l'ultima occasione per incidere nella classifica generale: quasi 500 km di speciale su terreni ...Qui tutti i risultati e le news, tappa dopo tappa TUTTI I VIDEO E LE INTERVISTE DELLALA ... Nellesuccesso di Adrien Van Beveren su Honda davanti a Ricky Brabec , che allunga nella generale ...Il motociclista americano Ricky Brabec (Honda), leader della classifica generale, ha vinto la prova speciale della decima tappa della Dakar-2024 ad Al'-Ula, in Arabia Saudita. Come già ieri nella nona ...La FIA ha beccato che due membri dell'equipaggio del camion Daf #631 del Tibau Team guidato da Jordi Estevo Oro al via della settima tappa non erano quelli verificati: Francisco José Pardo e Raúl Arte ...