Dakar 2024 | Andujar trionfa tra i quad nel decimo stage | Huzink vince tra i camion

QUAD – Andujar è arriva to al traguardo per primo , registrando un tempo di 4:49:23. Secondo posto per ... (oasport)

Va in archivio la 10ª, e terzultima, tappa dellain Arabia Saudita. Nei 371 km intorno ad Al'Ula nelle macchine Guerlain Chicherit , Team Overdrive, domina dall'inizio alla fine rifilando sei minuti a Brian Barangwanath, Century Racing ...: Ricky Brabec (Honda) - Foto: A. S. O. BRANCH PERDE ANCORA In top - 5 si segnala la presenza dell'australiano di casa GasGas, Daniel Sanders, che all'arrivo paga un gap di 47 secondi da ...Va in archivio per le auto anche la decima tappa della Dakar 2024 con il successo di Guerlain Chicherit sulla Toyota per il team Overdrive Racing. Si tratta del primo successo parziale in questa edizi ...Lo statunitense vince ad AlUla, guidando la tripletta Honda: dietro di lui Cornejo e van Beveren, che insidiano Branch per il podio. Tappa folle nelle ...