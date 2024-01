Da Davos falchi alla riscossa Il catenaccio di Lagarde & C Tassi? Tagliarli è prematuro

...puntati sul Forum internazionale di, dove è in programma domani l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde. Nell'attesa, sta andando in scena una vera e propria sfida tra......puntati sul Forum internazionale di, dove è in programma domani l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde. Nell'attesa, sta andando in scena una vera e propria sfida tra...La crisi del Golfo spinge il gotha della finanza alla prudenza. Fa paura lo spettro di una nuova spirale inflattiva trainata dai trasporti. Come dopo il Covid ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Davos 2024, Von der Leyen: “No conflitti. Ue può guidare risposta globale a sfide”. LIVE ...