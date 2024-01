Crowdsourcing | significato | origine e come funziona

Leggi su chiccheinformatiche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilormai è sempre più popolare. Sono diverse le potenzialità che offre il web, al di là dei social network. Tutto dipende dall’uso che se ne fa e spesso ci sono persone che chiedono l’aiuto di altri utenti per realizzare i loro sogni o per raccogliere cifre importanti che possono servire per delle cure o a creare progetti. Scopriamo quindi cosa è il. Ilspopola sul web: cosa è eA tutti noi sarà capitato di navigare in rete, lasciare delle recensioni o trovare delle raccolte fondi. Spesso quando ci imbattiamo in esse, siamo davanti alche altro non è che un modello di business nel quale un individuo, oppure un’azienda o un’istituzione (che viene denominata ...