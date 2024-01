Covid | nuovo voto in Commissione | sì a relatore con opposizione che abbandona**

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen (Adnkronos) –inAffari sociali della Camera sullaCovid dopo il primo stop al mandato al. La maggioranza ha rivotato e con 12 sì e nessun contrario ha dato il via libera a riferire in aula. L’ha abbandonato i lavori per protesta, lamentando la “forzatura” da parte della maggioranza. L'articolo CalcioWeb.