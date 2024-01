Covid in Toscana | 16 morti nell’ultima settimana e 472 nuovi contagi 203 i ricoverati 10 in terapia intensiva

sono 47 i morti per Covid , in Toscana , negli ultimi sette giorni (6 - 13 dicembre 2023). Si tratta di 23 uomini e 24 donne L'articolo Covid in ... ()

Tornano in Toscana gli open day nei presidi sanitari per promuovere la campagna vaccinale 2023/2024 contro Covid e influenza . Per giovedì 21 e ... ()

Continuano a preoccupare i dati del Covid in Toscana . Nell'ultima settimana (13-20 dicembre 2023) sono stati 38 i morti registrati in Toscana , 19 ... ()

Nell'ultima settimana (20 - 27 dicembre 2023) sono stati 34 i morti per Coronavirus in Toscana . L'articolo Covid in Toscana : 34 morti nell’ultima ... ()

sono 32 i morti per Coronavirus registrati in Toscana negli ultimi sette giorni (3-10 gennaio 2024). Si tratta di 19 uomini e 13 donne L'articolo ... ()

