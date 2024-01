Cossiga | presentato alla Camera l’Inventario’ tra i ricordi di chi ha visto da vicino il ‘Picconatore’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La presentazione del volume occasione per idi Amato, Minniti, Zanda, Ferrara, Savona, Ortona Il "primato della politica" come culto, un cursus honorum segnato da "morte e resurrezione", la formidabile intuizione delle conseguenze per l'Italia "dello smantellamento della Cortina di ferro" tra Est e Ovest, la capacità di anticipare quelle esigenze di riforma istituzionale