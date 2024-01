Cosmi | «Inter con i migliori in semifinale Eventuale finale? Uguale»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)non ha dubbi sulla formazione dell’che metterà in campo Simone Inzaghi in Supercoppa italiana. In campo sempre e solo chi sta bene. ALTRO CHE TURNOVER ? Durante la diretta a Radio Serie A, Serserisponde alla domanda di un ascoltatore sugli eventuali cambi di formazione di Simone Inzaghi in Supercoppa: «Turnover? Ma giochi la prima con la miglior squadra, ovvero con chi sta meglio. Nella prima sceglierà la migliore, invece, nella seconda…! Mi piace com’è organizzata questa competizione».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

... con trascorsi rilevanti soprattutto a Roma (sponda giallorossa e laziale),e Palermo, dove ... oltre poi a spostarsi come diesse ad Arezzo e trovare una combo favolosa con Serse, ritrovato ...In una lunga intervista a 'TMW' Serseracconta quanto sia prezioso il cammino dell'U20, domenica in campo nella finale iridata ... come fanno giocatori e dirigenti; non penso che l'subirà ...Cosmi predica cautela nel duello tra Inter e Juventus. L’allenatore non dà per scontate le vittorie dei bianconeri contro Sassuolo e Lecce. NULLA DI SCONTATO - Serse Cosmi, durante la diretta di Radio ...Sulle colonne di Libero, il giornalista Claudio Savelli si rivolge direttamente a Pioli e Mourinho, tecnici di Milan e Roma, invitandoli a seguire l’esempio di Inzaghi all‘Inter. PARAGONE – Come Alleg ...