Così i Navy Seals hanno colpito gli Houthi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), i dueSeal statunitensi assegnati al supporto della Quinta flotta scomparsi da ormai cinque giorni nel Golfo di Aden, al largo della Somalia, erano in missione per salire a bordo di un’imbarcazione che ha portato al sequestro di componenti balistici e di missili da crociera di fabbricazione iraniana diretti ai militantinello Yemen. L’operazione, molto rischiosa, è avvenuta nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio. Dalle informazioni diffuse dal Centcom, durante l’abbordaggio uno dei due è caduto in acqua e il secondo si sarebbe tuffato per soccorrerlo. Motivo per il quale sarebbero ancora in corso le operazioni di ricerca e soccorso con aerei e navi della Marina americana. La stessa fonte ha fatto sapere che in segno di rispetto per le famiglie colpite, per il momento “non ...