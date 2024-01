Così a Chicago il Grande Freddo sta bloccando le auto elettriche | «La mia Tesla mi ha lasciato per ore all’addiaccio» – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ac’è un problema con lepiù famose del mondo. Con le temperature che hanno raggiunto picchi di 30 gradi sotto lo zero, nelle stazioni di ricarica di veicoli elettrici si registrano scene di disperazione: le batterie sono scariche e glimobilisti devono rinunciare alle vetture. «Quando fa, lenon funzionano bene e nemmeno le stazioni sono al massimo», dice al New York Times Javed Spencer, autista Uber rimasto bloccato con la batteria scarica. Spencer ha detto che è partito con 30 miglia rimanenti di batteria, ma dopo pochi minuti di viaggio era tutto scarico. Ha dovuto chiamare un carro attrezzi per arrivare a una stazione. Dove però i problemi non sono finiti: «Quando l’ho collegato la carica non arrivava». Alla fine ci è ...