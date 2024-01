“Cosa ho fatto con Francesco Totti” Flavia Vento | arriva l’attesa confessione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un’attesa durata anni e ora finalmente tutti hanno scoperto la verità.ha deciso di rompere il silenzio sue il tipo di rapporto che avrebbero avuto in passato, mai confermato in via ufficiale. Ci sono state tantissime voci su di loro, ma mai precisazioni definitive. Adesso la showgirl ha mantenuto la promessa fatta un mese fa e ha raccontato tutto. Infatti,aveva dichiarato su: “A breve dirò la mia verità“. E lo hadavvero, come riferito dall’agenzia di stampa Ansa, durante una sua intervista rilasciata nel programma Donne al bivio condotto da Monica Setta. Inoltre, l’ex modella italiana si è pure soffermata sui suoi amori e sull’incontro avuto col grande attore ...

Queste sofferenze sono esacerbate dalche "le guerre moderne non si svolgono più solo su campi di battaglia chiaramente definiti, n coinvolgono solo i soldati. In un contesto in cui sembra non ...è stata unaodiosa ed ho pianto per tre giorni, al di là del disagio per bloccare i conti del ... Non so come abbianoad entrare nel mio conto. Spero ora, dopo la denuncia del furto, di non ...Con altrettanta chiarezza ricordo però che il mio progetto è fatto di persone che hanno manifestato l’idea ... non solo di candidati e ‘strategie politiche’: si deve trovare un accordo su cosa ...Con il No AI Fraud Act il Congresso punta a evitare l'uso illegale di immagini dei personaggi noti modificate dall'AI ...