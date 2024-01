Cosa farà Chiellini dopo il ritiro | arriva il comunicato ufficiale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)ha deciso di restare al Los Angeles FC per iniziare una nuova avventura. Ad ufficializzare il ruolo dell'ex capitano e bandiera della Juve e della Nazionale , a un mese dal, è stato ...

Israele ha per mesi continuato questo conflitto senza timore di ripercussioni internazionali, ma ora che ha ricevuto accuse di Genocidio potrà ... (metropolitanmagazine)

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello . Puntata con ben 8 concorrenti a rischio eliminazione. Come si ricorderà, il televoto della scorsa ... (caffeinamagazine)

Chiellini ha deciso di restare al Los Angeles FC per iniziare una nuova avventura. Ad ufficializzare il ruolo dell'ex capitano e bandiera della Juve e della Nazionale , a un mese dal ritiro, è stato ..." Le partite bisogna vincerle che è l'unicache conta. Non era una partita semplice perché anche stasera il Sassuolo ha trovato soluzioni ...è forte anche se presto arriverà un momento in cui...