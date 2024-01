Cosa fa e come funziona l’intelligenza artificiale sui nuovi smartphone Samsung La prova

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Per una volta, e finalmente, non parliamo di specifiche tecniche. Né delle meraviglie della fotocamera (che pure ci sono), né dei muscoli del processore (che sono comunque possenti). La nuova serie Galaxy S appena presentata daspezza la liturgia della rincorsa all’hardware, insiste sul software, sulle dinamiche inedite per uno. Cova un’ambizione non da poco: entrare in modo sostanzioso nella vita quotidiana. A casa, in viaggio, sul lavorosui social. Merito del, termine abusato, che qui però esce dal generale e si fa particolare, esibendo le sue capacità. Nessuna promessa o teoria, pura pratica. Tagliando corto, abbiamo messo l'ultimo top di gamma, il Galaxy S24 Ultra, alla: per cominciare, abbiamo telefonato a un ristorante ...