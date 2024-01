Corriere dello Sport – Mercato Bologna | maratona Castro

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) 2024-01-17 12:06:50 Il– Una trattativa a oltranza, forse neanche ilpoteva aspettarsi che il Velez Sarsfield gli mettesse tutti questi ostacoli lungo la strada che conduce a Santiago, classe 2004. Sarà perché il club argentino non ha ora come ora necessità economiche per l’avvenuta cessione di un altro suo gioiello, fatto sta che per gran parte del martedì i dirigenti argentini hanno fatto orecchie da mercante di fronte alle continue chiamate del. Come era successo lunedì notte, anche ieri notte sono continuati i contatti. In attesa di capire come finirà, il punto è questo: in caso di mancata intesa, tutto sta a vedere quella che sarà la scelta di Joey Saputo. Se il presidente pagherà la clausola di nove milioni ...