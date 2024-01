Corea del Nord | alta tensione | Kim minaccia | Seul risponde

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pyongyang: "Ladel Sud è il nemico numero 1". La replica è durissima: "Vi travolgiamo" Ladel Sud "nemico numero uno", per costituzione, delladel. Kim Jong-unreplica, promettendo una "risposta travolgente" in caso di provocazione. Lasale in un botta e risposta per certi versi sorprendente.