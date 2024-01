Coppa d’Africa | Onana lasciato fuori dal Camerun non la prende bene

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’ex portiere dell’Inter ha raggiunto la propria Nazionale con un viaggio a dir poco avventuroso. Nonostante i suoi sforzi è stato escluso dalla rosa per la prima partita del girone

I pronostici di mercoledì 17 gennaio : continua la fase a gironi di Coppa d’Africa , in campo pure FA Cup, Coppa del Re e altre coppe. In attesa delle ... (ilveggente)

Una delle nazionali più attese della Coppa d’Africa come l’Egitto ha condiviso nella stessa giornata le difficoltà incontrate anche dalla Nigeria e ... (infobetting)

Egitto-Ghana è una partita valida per la fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca giovedì alle 21:00: tv in chiaro , streaming, formazioni , ... (ilveggente)

Costa d’Avorio-Nigeria è una partita della fase a gironi della Coppa d’Africa e si gioca giovedì alle 18:00: tv in chiaro , streaming, formazioni , ... (ilveggente)

Inè già tempo di sorprese. Dopo il pareggio della Nigeria di Osimhen e dell' Egitto di Salah, cade anche la Tunisia contro la Namibia , rendendo già molto frizzante il girone E. Parte ...Costa'Avorio - Nigeria è una sfida valida per la seconda giornata della. Siamo già al punto della svolta per la nazionale di Osimhen che non può fallire l'appuntamento dopo il pareggio deludente nel debutto contro la Guinea Equatoriale. Un 1 - 1 firmato ...