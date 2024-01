Coppa d'Africa 2024 | squadre | calendario | date | tabellone e dove vederla in tv

... il giocatore ha anche contratto la malaria , il che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della Costa d'Avorio per lad'ora in corso. Tuttavia, l'età è dalla sua parte, e ...Le formazioni ufficiali di Repubblica Democratica del Congo - Zambia, match valevole per la fase a gironi dellad'2024. Match che si prospetta molto equilibrato tra due squadre inserite in un gruppo in cui la lotta per la qualificazione è aperta dietro al Marocco chiaramente favorito per il primo ...Prosegue il programma della Coppa Italia 2023-2024 di calcio femminile, con lo svolgimento di altre due sfide d'andata valevoli per i quarti di finale. Dopo il clamoroso successo casalingo di ieri del ...In un'intervista a Sky Sport, l'attaccante del Napoli ha parlato del suo futuro e dei suoi sogni nella competizione continentale.