Coppa d’Africa 2024 | risultati e classifiche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ie ledella, l’edizione del 2023 del torneo CAF per nazionali africane. Dal 13 gennaio all’11 febbraio 24 nazionali africane si daranno battaglia per conquistare il titolo di campioni continentali nella manifestazione ospitata dalla Costa d’Avorio: sarà un mese intenso ricco di gol, emozioni e sorprese. Sportface.it giorno dopo giorno vi aggiornerà in tempo reale con lee isempre aggiornati con i marcatori del torneo.GRUPPO A Costa d’Avorio 3 Guinea Equatoriale 1 Nigeria 1 Guinea Bissau 0 GRUPPO B Capo Verde 3 Egitto 1 Mozambico 1 Ghana 0 GRUPPO C Senegal 3 Camerun 1 Guinea 1 Gambia 0 GRUPPO D Burkina Faso 3 Algeria 1 Angola 1 Mauritania 0 GRUPPO E Namibia 3 Mali ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? El-Nesyri in spaccata non trova il secondo palo. 48? Dentro Abraham e fuori Yahya nella Tanzania. 46? ... (oasport)

Tutto facile per il Marocco che batte 3-0 la Tanzania e conquista i primi tre punti del gruppo F di Coppa d’Africa . Partita mai in discussione per ... (sportface)

... il giocatore ha anche contratto la malaria , il che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della Costa'Avorio per laora in corso. Tuttavia, l'età è dalla sua parte, e ...Le formazioni ufficiali di Repubblica Democratica del Congo - Zambia, match valevole per la fase a gironi della2024. Match che si prospetta molto equilibrato tra due squadre inserite in un gruppo in cui la lotta per la qualificazione è aperta dietro al Marocco chiaramente favorito per il primo ...