Coppa d’Africa 2024 | il Marocco parte bene | Tanzania battuta 3-0

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tutto facile per ilche batte 3-0 lae conquista i primi tre punti del gruppo F di. Partita mai in discussione per gli uomini di Regragui che sbloccano il risultato al 30?. Ziyech si incarica di un calcio di punizione dalla lunga distanza e calcia: Manula respinge corto e il più veloce sulla riè Saiss che in precario equilibrio deposita in rete. Lasubisce la qualità a centrocampo dei marocchini e di fatto fatica ad orchestrare azioni pericolose. La nazionale di Amrouche va all’intervallo senza tiri nello specchio e ad inizio ripresa rischia di subire subito il 2-0. Sugli sviluppi di un cross dalla destra, l’attaccante del Siviglia En Nesyri sbuca a centro area ma in spaccata calcia fuori. Allo scoccare dell’ora di gioco aumenta anche ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? El-Nesyri in spaccata non trova il secondo palo. 48? Dentro Abraham e fuori Yahya nella Tanzania. 46? ... (oasport)

... il giocatore ha anche contratto la malaria , il che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della Costa'Avorio per laora in corso. Tuttavia, l'età è dalla sua parte, e ...Le formazioni ufficiali di Repubblica Democratica del Congo - Zambia, match valevole per la fase a gironi della2024. Match che si prospetta molto equilibrato tra due squadre inserite in un gruppo in cui la lotta per la qualificazione è aperta dietro al Marocco chiaramente favorito per il primo ...