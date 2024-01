Continua la partnership di successo tra Oknoplast e MOCAK – Museo d’Arte Contemporanea di Cracovia Al via la seconda edizione del concorso internazionale per artisti emergenti

(Adnkronos) - Milano, 17 gennaio 2024 – È aperta la seconda edizione del concorso Oknoplast FOR ART, in collaborazione con MOCAK – il Museo d'Arte ... (liberoquotidiano)

... ha dichiarato: " La mancanza di infrastrutture di ricarica,a essere uno dei più grandi ... Sfruttando lacon Bosch e Mobilize Power Solutions, siamo in grado di offrire ai nostri ...Lidl Italiagli investimenti nella logistica sostenibile : " La decarbonizzazione dei ... un valore aggiunto, per il consolidamento delle nostre'. Parole di Luca Ros , direttore ...L’accordo riguarda progetti sperimentali per sviluppo di algoritmi di predizione nel cloud computing per ottimizzarne prestazioni e risorse ...Volkswagen è entrata con successo nel settore delle vetture elettriche con la linea ID e la famiglia di EV continua ad allargarsi ... preliminari con Blue Solutions per una potenziale partnership ...