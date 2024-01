Continua la caccia al tesoro di Messina Denaro

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) AGI - Era il 16 gennaio di un anno fa. L'ultimo stragista di Cosa nostra si trovava in una clinica di Palermo per essere sottoposto a una terapia per un grave tumore. Il Ros aveva trovato Matteo Messina, potente boss mafioso, reso più vulnerabile dal suo tumore, seguendo la serie di ricoveri e prestanome, interrompendo una trentennale latitanza dorata e protetta. Il 25 settembre è morto in ospedale, a L'Aquila. Due giorni dopo è stato tumulato nella natia Castelvetrano. Cala il sipario su 'Diabolik', condannato per le Stragi del 1992 e del 1993, oltre che per svariati omicidi, compreso quello del piccolo Giuseppe Di Matteo.laalla vasta rete di fiancheggiatori e al suo immenso, frutto di una formidabile ascesa negli affari, dalla grande distribuzione all'energia rinnovabile. Soprattutto ...