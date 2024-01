Conte vuole allenare in Italia | ci pensano Napoli e Roma

Con il 2023 è finito anche il contratto di Barbara d’Urso con Mediaset e adesso che la conduttrice è libera è iniziata la Gara per contendersi la ... (biccy)

Conte è andato via dal l’Inter due anni e mezzo fa, ma ora Forse ha capito che non ha fatto la scelta giusta. Tanto che Sportitalia Mercato segnala ... (inter-news)

“La commedia dell’assurdo continua. La premier Meloni attacca Conte ma poi vuole sfidare solo la segretaria Pd. Perché teme confronto con ex ... (lanotiziagiornale)

Antonio Conte è stato visto allo stadio di Torino per assistere all’ultima partita del Napoli: De Laurentiis continua a corteggiarlo, ma ... (ilveggente)

Antoniol'Italia, ed è già duello sull'asse Napoli - Roma . A scriverlo, è l'edizione oggi in edicola di Tuttosport. Secondo il quotidiano, infatti, l'ex Inter e Juventus è l'oggetto del desiderio ......fuori dalla corsa alla conquista dell'immaginario il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe. ... se lo, di potersi candidare portando certamente un valore aggiunto a quella competizione'. Un ...La rivoluzione in panchina si annuncia più interessante che mai: a meno di un colpo di coda di Pioli o De Rossi, tre grandi sono a caccia di una nuova guida tecnica ...Una storia d’amore non proprio da fiaba che ha saputo appassionare il pubblico. E di cui si scoprono dei retroscena grazie alle “confessioni” dei protagonisti ...