Conte | Non temiamo nessuna commissione d' inchiesta sul Covid

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2024 "Nond'sul. Quando uno agisce in maniera trasparente e responsabile, accetta qualsiasi giudizio. Ma questaè nata nel segno sbagliato: è un plotone d'esecuzione contro il Governo precedente e contro alcune forze politiche e non un'occasione per capire perché eravamo così impreparati dacvanti a un'esplosione pandemica. Vorrei che questaservisse a questo. Hanno tenuto fuori le Regioni, perché sono quasi tutte in mano ai partiti del centrodestra, hanno paura. Noi non abbiamo paura. Noi vogliamo che questalavori bene e dimostreremo che ci sono responsabilità precise nella pandemia che non ci competono" lo ha detto il leader del Movimento 5 ...