Congedo parentale e lotta all’infertilità | Macron ora usa la retorica del “riarmo demografico” Le proteste | “Lasci in pace i nostri uteri”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Contro il crollo delle nascite in Francia, Emmanuelha annunciato “un”. E mai parole scelte per lanciare una “battaglia” sono state più rivelatrici delle intenzioni. Quando il presidente della Repubblica, davanti ai giornalisti convocati per parlare del nuovo governo, ha rilanciato la proposta di riforma dele affrontato “il tabù” dell’infertilità, voleva soprattutto e ancora una volta colpire nel campo delle destre. Per questo ha evocato le armi, per questo ha puntato sull’aumento delle nascite e traato qualsiasi riferimento ai nuovi francesi (e quindi alle potenzialità dell’immigrazione). “La nostra storia di progresso non è finita“, ha detto con i soliti toni trionfali. Ma a essere impietosi sono i dati diffusi nelle scorse ore ...

