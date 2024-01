Concorso a cattedra Secondaria I e II grado 9mila posti in più alla secondaria 29 314 complessivi | ecco la divisione per classe di concorso e Regione

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Come anticipato dal Ministero e a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 15 dicembre 2023 l’avvio delle procedure concorsuali per ia docenza, sono stati aumentati di ulteriori n. 14.438di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, ad integrazione dell’autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2023 – Anno scolastico 2023/2024. Il DPCM è stato registratoCorte dei conti il 28 dicembre 2023. L'articolo .

Specie per alcune classi digli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi ... supplenza temporanea sudi 18 ore, domande entro le ore 08:00 di lunedì 22.01.2024. ...Anch'io, come la persona portata come esempio, sono stata assunta in ruolo dal 1 settembre 2023 dastraordinario bis dopo aver svolto l'anno di prova nel 2022/23. Dato che la miadi ...Il provvedimento mira ad ampliare la platea dei partecipanti ai concorsi per docenti STEM nelle due classi ... Quest’ultimo, infatti, al fine di garantire la maggiore copertura delle cattedre di ...Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a mercoledì 17 gennaio 2024.