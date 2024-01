Con Zuppi Confagricoltura inaugura la sala Serpieri restaurata

“Bisogna leggere bene l’accordo e valutare la cosa. Di per sé è una ammissione di non essere in grado”. È quanto ha detto il presidente della Cei, ... (lanotiziagiornale)

Il presidente della Cei boccia l'intesa con Tirana: "Mi chiedo perché i migranti non vengano sistemati meglio qui. Non dobbiamo avere paura di chi ... (ilgiornale)

In Ucraina la pace non solo dovrà essere « giusta » ma anche « sicura ». Il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria ... (linkiesta)

Parla Franco, il lavoratore del call center fatto fuori per un’imprecazione: “Ho chiesto scusa, ma non mi hanno dato la possibilità di rimediare: ... (repubblica)

dialogherài presenti sulla formazione alla vita e alla fede, tema scelto dall'arcidiocesi per il Cammino sinodale. Domenica 21, alle 9.30, nella chiesa di San Silverio di Chiesa Nuova (via ...dialogherài presenti sulla formazione alla vita e alla fede, tema scelto dall'Arcidiocesi per il Cammino Sinodale. Domenica 21 alle ore 9.30 nella chiesa di San Silverio di Chiesa Nuova (..."Bisogna avere il coraggio di lasciare un segno": questo il principio che ha guidato Confagricoltura, nelle parole del presidente Massimiliano Giansanti a portare avanti il restauro del bellissimo Sal ..."Grande preoccupazione per lo spopolamento delle aree interne". Ad esprimerla è stato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervenendo all'inaugurazione della Sala Se ...