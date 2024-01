Con l' arrivo del mercato libero | Assoutenti ha realizzato una indagine in 20 città italiane sui nuovi costi che potranno avere le bollette del gas

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Con il passaggio al, la domanda che assilla le famiglie già abbastanza in difficoltà economiche, è qualiessere idelledel gas che dovranno affrontare. A rispondere all’interrogativo ci ha pensatoche ha messo a confronto le migliori offerte reperibili sul “Portale offerte” di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli a tariffa variabile. ...

Un nome che probabilmente ricorderemo a lungo: Isaac del Toro , il vincitore della seconda tappa del Tour Down Under 2024 . Il corridore messicano, ... (sportface)

...in 48 orela possibilità anche di qualche fiocco di neve nel weekend! Venerdì 19, infatti, è prevista un'irruzione di aria polare in ingresso dalla Porta della Bora: in giornata avremo l'...L'esame prosegue oggila discussione generale sul provvedimento e a seguirele votazioni sugli emendamenti. Legge procedurale Il ddl Calderoli è una legge puramente procedurale per attuare la ...Due importanti iniziative del Comune di Porano vedranno la luce nelle prossime settimane. Con recente Determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico è stata aggiudicata la procedura ad evidenza ...MESAGNE - Viviamo in un territorio che ha sempre più bisogno di professionisti esperti e competenti (consulenti, esperti digitali, ma anche creativi, fotografi e videomaker) ma che ancora non ha quell ...