Con 100mila euro cash nelle mutande al valico con la Svizzera

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) AGI - Anche se Berna, non da oggi, ha implementato varie riforme per metter fine ad alcuni 'regimi fiscali speciali', agli occhi di molti (italiani e non) laresta un paradiso. E per accedervi (ed eludere i controlli in materia di circolazione di valuta e prodotti illegali) farebbero davvero di tutto. Figure barbine incluso., scatole di biscotti per bambini, vani 'mascherati'auto. Sono solo alcuni dei metodi utilizzati dai viaggiatori per nascondere il 'malloppo' ed eludere i controlli alla frontiera trae Italia. A dirlo è il bilancio annuale stilato dalla Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso sui controlli in materia di valuta e stupefacenti nel 2023. Una relazione da cui emergono oltre 500 violazioni accertate, nonostante le astuzie dei viaggiatori - evasori che spesso si ...