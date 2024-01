Comunità Montana del Fortore | incontro con i sindacati per il problema forestazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiImportante riunione con le organizzazioni sindacali di categoria ieri presso ladelper affrontaretiche inerenti il settore della. Hanno partecipato la Giunta Esecutiva al completo (il presidente Zaccaria Spina, il vice Giuseppe Addabbo e l’assessore Gianfranco Mottola), il segretario generale dell’ente Nicolina Romano e il Responsabile del Settore Agricoltura e Foreste Pietro Giallonardo, oltre ad Alfonso Iannace in rappresentanza della Fai Cisl, Carlo Ceccarelli per la Flai Cgil e Antonio De Lillo per la Uila Uil con proprie delegazioni. Con reciproca soddisfazione, si è registrata la totale condivisione dei vari punti all’Ordine del giorno valutando aspetti positivi e criticità. Tutti i presenti hanno giudicato positivamente ...