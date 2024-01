Como | il colpo arriva dagli USA | chi è Nicholas Gioacchini | accordo vicino

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilterzo in classifica a pari punti con il Venezia e a meno 4 dal Parma capolista di Serie B si vuole regalare un attaccante per continuare...

Qualcosa dovrà cambiare anche a livello d'organico, il primopotrebbe essere Alberto Cerri in uscita daldove ormai non trovava spazio. Se si parla di riparazione è però il Napoli a ...Ecco i dettagli dell'affare Secondo quanto riportato da Pianeta Empoli, sarebbe praticamente fatta per l'arrivo dell'attaccante Alberto Cerri (ex Juve) dal: unper cercare di alzare il ...Dopo Manuela Spargi è morto anche il marito Enrico Taffi: erano finiti con l'auto nel Lago di Como, a Piano di Colico, insieme a un parente ancora grave ...C'è una seconda vittima dell'incidente che ha visto un'auto finire nel lago di Como: si tratta del marito della donna alla guida, deceduta sul colpo.