Come potrebbe essere la missione navale Ue nel Mar Rosso

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ieri i 27 Paesi membri dell’Unione europea hanno trovato un accordo sullaper garantire la navigazione nel Mare contrastare gli Houthi. Caduto il veto spagnolo, ora la palla passa al Gruppo politico-militare per le sue raccomandazioni e al Comitato militare dell’Unione europea per le indicazioni militari sul concetto di gestione della crisi. Poche ore prima Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, aveva evidenziatole conseguenze della crisi nel Marsui prezzi dell’energia e sull’inflazionero manifestarsi nelle prossime settimane.SARÀ LALasi dovrebbe basare su unadi sorveglianza a guida francese in corso, l’operazione Agenor ...

Sesta puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica culturale , stile, immagine, ... (gqitalia)

Ma quando le targhe,nei centri storici delle città, sono più di una il problema può porsi. L'amministratore in tal casoproporre all'assemblea di deliberare in merito all'...... dunque o si riesce a farlo passare con certezza assolutaun incidente, oppure bisogna rinunciare. Certo sipensare a un broglio elettorale in grande stile servendosi del voto postale ...Jannik Sinner, testa di serie numero 4 del tabellone principale degli Australian Open 2024, ha battuto sinora due neerlandesi, ovvero Botic Van de Zandschulp domenica all'esordio ed il qualificato Jes ...Dopo il Covid, un nuovo virus sta facendo preoccupare gli esperti. A dare l'allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che questa settimana si riunirà a Davos, in ...