Come cambia la Roma con De Rossi | una variante tattica in fase offensiva | FOTO

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) E’ iniziata la nuova avventura di Daniele Desulla panchina della. Sono ore caldissime in casa giallorossa dopo la decisione fortissima della dirigenza: via José Mourinho e dentro l’ex centrocampista. Lo Special One ha pagato la sconfitta contro il Milan e in generale un rendimento deludente nella prima parte di stagione tra campionato, Coppa Italia e Europa League. L’allenatore portoghese non è stato in grado di gestire al meglio lo spogliatoio e la situazione è sfuggita di mano nelle ultime settimane. La squadra occupa addirittura la nona posizione in classifica ed è fuori dalla zona Europa, in Coppa Italia è stata eliminata ai quarti di finale nel sentitissimo derby contro la Lazio e in Europa League dovrà passare dagli spareggi. L’involuzione della squadra è evidente e il ribaltone in panchina è stato il risultato delle ultime ...