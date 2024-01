Come cambia il ranking di Arnaldi dopo gli Australian Open | top40 in bilico

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Matteosi è fermato al secondo turno degli2024 di tennis: al momento l’azzurro migliorerebbe la posizione in classifica nelufficiale di lunedì scorso, anche se la situazione ovviamente è in divenire. Nell’aggiornamento di lunedì scorsoera 41° a quota 1077, ma lunedì prossimo scarterà i 16 punti del terzo turno delle qualificazioni degli2023: il tennista italiano ripartiva dunque da quota 1061 in Australia, e con l’unico successo ottenuto è salito a quota 1111, salendo al 37° posto virtuale. Sono ben 29 i tennisti alle sue spalle nelATP ancora in corsa agli, e che dunque potrebbero superarlo in classifica, ma ovviamente non tutti ...