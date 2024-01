Comau | collaudo di batterie più efficiente con il supporto dell’Unione Europea

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – In un contesto di crescente attenzione verso l’innovazione e lo sviluppo sostenibile,(gruppo Stellantis) annuncia la sua partecipazione al progetto Fastest, supportato dall’Unionenell’ambito di Horizon Europe, che segna un passo significativo verso l’efficienza e la sostenibilità nell’industria delle, con esperienza nella digitalizzazione, simulazione di processi ed elettrificazione, si impegna a implementare tecnologie avanzate per accelerare i test e la verifica delle, sia per uso automobilistico che stazionario. L’obiettivo è ridurre del 20% tempo e costi di produzione, oltre a diminuire il numero di test sperimentali, con un conseguente abbattimento dei costi dei materiali. L’azienda si distingue nell’ottimizzare la strategia di ...