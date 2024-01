Colombia | indagata ministra dello Sport dopo perdita dei Giochi Panamericani del 2027

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La Procura generale dellaha aperto un’indagine disciplinare contro la, Astrid Rodríguez, per ladella sede deidel. Isi sarebbe dovuti svolgere a Barranquilla, ma il governo di Gustavo Petro ha deciso di non versare i soldi nei tempi stabiliti e di chiedere ulteriori scadenze per pagare gli 8 milioni di dollari alla società Panam. Quest’ultima però ha nel frattempo rescisso il contratto con Barranquilla e ora cerca una nuova sede per svolgere i, così ora gli inquirenti dovranno accertare se la decisione dellaabbia causato un danno al patrimonio pubblico.Face.

