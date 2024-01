Colleferro – Controlli dei Carabinieri in zone movida

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Continua incessante il controllo del territorio da parte deidella Compagnia diche, nelle ultime ore, hanno svolto mirati servizi di prevenzione nel centro di Artena e, per prevenire e reprimere i reati connessi allanonché quelli legati all’uso di droga e alcol. Nel mirino dei militari non solo i locali pubblici del centro, che soprattutto nel fine settimana sono meta di centinaia di giovani, ma anche le arterie principali che conducono ai luoghi di maggiore aggregazione. Importante è stata anche l’attività messa in campo dai reparti specializzati dell’Arma, in particolare idel NAS di Roma che, nel corso deihanno sanzionato, per complessivi 5.500 euro, i titolari di due attività commerciali di Artena e ...