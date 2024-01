Coldiretti | pizza ogni settimana per 2 italiani su 3

Quasi 2 italiani su tre (65%) mangiano laalmeno una volta alla settimana, ma c'è anche un ... E' quanto emerge dall'indagine/Ipsos. In Italia si sfornano 2,7 miliardi di pizze all'...La" sottolineano" viene percepita come un piatto della famiglia, della socialità e dello stare insieme non solo in pizzerie e ristoranti, ma anche a casa dove il 36% degli italiani ...Quasi 2 italiani su 3 (65%) mangiano la pizza almeno una volta alla settimana, ma c'è anche un 13% che la mette nel piatto da 2 a 4 volte a settimana in pausa pranzo o come cena, a casa, ma anche fuor ...Quasi due italiani su tre (65 per cento) mangiano la pizza almeno una volta alla settimana, ma c'è anche un 13 per cento che la mette ...