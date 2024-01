Coldiretti | pizza ogni settimana per 2 italiani su 3

E' quanto emerge da un'indagine/Ipsos in occasione della Giornata mondiale dellaitaliana, che si celebra il 17 gennaio. Nonostante il moltiplicarsi dell'offerta, la margherita resta ...Quasi 2 italiani su tre (65%) mangiano laalmeno una volta alla settimana, ma c'è anche un ... E' quanto emerge dall'indagine/Ipsos. In Italia si sfornano 2,7 miliardi di pizze all'...(Adnkronos) - Indagare la disparità di genere nell'ambito della salute e della ricerca scientifica. E' questo il tema su cui si focalizza la nona ...Quasi due italiani su tre (65 per cento) mangiano la pizza almeno una volta alla settimana, ma c'è anche un 13 per cento che la mette ...