Cobolli-Kotov in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Flavioaffronterà Pavelal secondo turno degli, primo slam stagionale. Dopo la splendida vittoria al primo turno contro Jarry, maturata al quinto set e dopo quattro ore di gioco, il tennista romano torna in campo per la prova del nove, contro un avversario meno ostico ma altrettanto affamato di vittoria. Si tratta del russo, anche lui reduce da una battaglia di cinque set nel match inaugurale contro Rinderknech. In palio il terzo turno dell’Happy Slam, che nessuno dei due ha mai raggiunto in carriera.è avanti 2-0 nei precedenti, ma entrambi si sono disputati a livello Challenger e sulla terra battuta, dunque sono relativamente attendibili. TABELLONE PRINCIPALE PROGRAMMA E COPERTURA ...

Dura invece per Arnaldi con de Minaur e percon. Rimettiamo bandiere russe e bielorusse a Medvedev, Rublev e Sabalenka Popyrin: quale "test" per un Djokovic mezzo e mezzo Donne: 9 teste di serie e 5 "ova"k.o. Era la prima volta ...Giungiamo così a Flavio, l'eroe della seconda giornata con la straordinaria vittoria ai ... Ora ha il russo, anche lui costretto a ricorrere al quinto parziale per avere la meglio su ...AUSTRALIAN OPEN 2024 - Sono quattro gli italiani in campo nel day 4 a Melbourne. Jannik Sinner apre il programma sulla Margaret Court Arena, gioca subito anche ...Dura invece per Arnaldi con de Minaur e per Cobolli con Kotov. Rimettiamo bandiere russe e bielorusse a Medvedev, Rublev e Sabalenka Popyrin: qualr “test” per un Djokovic mezzo e mezzo Donne: 9 test ...