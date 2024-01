Claudio Colombi | il lord inglese del galoppo italiano Vi dico cosa farò dopo 35 anni di onorato servizio

Lo svantaggio, una grande parata diche ha mantenuto il risultato sullo 0 - 1, poi quella ...Morra , attaccante del Rimini F. C. Oggi ha raggiunto la doppia cifra nella classifica ...... di Vassalli, della Marchesa, di Dante Graziosi e di molti altri. Partecipazione gratuita ... racconto teatralizzato e corale scritto e diretto daViviani, in ricordo degli Alpini in ...Ad organizzare l’appuntamento è stato il proprietario del ristorante, nonché mio cugino Francesco. Una convivale decisamente piacevole e informale che mi ha fatto conoscere due splendide persone e una ...L’incendio provocato da un guasto alla canna fumaria I pompieri hanno lavorato diverse ore per spegnere il rogo ...